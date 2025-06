Non solo Campania | svolta sui due decessi a Villa Pamphili identificata la donna

In un clima di tensione crescente, Israele ha condotto attacchi mirati in Iran, colpendo siti nucleari e militari, mentre gli Stati Uniti insistono sulla loro non coinvolgimento. La situazione si fa sempre più complessa, con ambedue le parti pronte a rispondere alle provocazioni. Restate con noi per scoprire i dettagli di questa escalation internazionale che potrebbe avere ripercussioni globali.

Tempo di lettura: 4 minuti ISRAELE ATTACCA L’IRAN, RAID SUI SITI NUCLEARI KHAMENEI: ‘LA PUNIZIONE SARÀ DURA’. USA: ‘NOI NON COINVOLTI’ Israele ha lanciato nella notte una serie di attacchi “preventivi” in Iran contro impianti nucleari e militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali. Eplosioni nell’impianto di arricchimento dell’uranio. Israele ha dichiarato lo stato di emergenza in previsione degli attacchi missilistici e droni di rappresaglia promessi da Teheran: “La risposta è un diritto legale e legittimo dell’Iran”. Ucciso il capo delle Guardie Rivoluzionarie. Tajani convoca una riunione di emergenza alla Farnesina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Non solo Campania: svolta sui due decessi a Villa Pamphili, identificata la donna

In questa notizia si parla di: campania - svolta - decessi - villa

Non solo Campania: omicidio Chiara Poggi, dopo 18 anni possibile svolta - Dopo 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, si profila una possibile svolta nell'inchiesta. Intanto, a Istanbul, si svolgono le prime trattative dirette tra Mosca e Kiev, ma Putin non partecipa all'incontro con Zelensky, che si è recato ad Ankara da Erdogan.

Covid: in Campania aumentano decessi, 10 in 48 ore Lo riporta ansa.it: Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regione Campania cala al 14,17% il tasso di contagio che ieri era pari al 17,28%.