Non sento di essere arrivato alla mia fine della storia della mia vita | Eric Dane malato di SLA si commuove a Good Morning America – IL VIDEO

Eric Dane, volto amato di "Grey's Anatomy", si apre con coraggio e emozione nel suo intervento a "Good Morning America" dopo aver condiviso la sua diagnosi di SLA. La sua forza e il sostegno della famiglia testimoniano il potere dell’amore di fronte alle sfide più dure. La sua storia ci ricorda che, anche nelle avversità, la speranza e la solidarietà possono illuminare il cammino. Un esempio di resilienza che ci ispira tutti a non arrenderci mai.

A aprile l’attore Eric Dane aveva scioccato i suoi fan e i sostenitori dai tempi del suo exploit nella serie tv “ Grey’s Anatomy”, come dottor Bollore, perché malato. “ Mi è stata diagnosticata la SLA. Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo della mia vita”, aveva dichiarato in un’intervista esclusiva a People. Dane sarà ospite lunedì mattina prossimo 16 giugno al talk “Good Morning America”, già registrato qualche giorno fa, per confidarsi con Diane Sawyer. “ Non credo che sia questa la fine della mia storia, non sento che sia arrivata la mia fine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non sento di essere arrivato alla mia fine della storia della mia vita”: Eric Dane malato di SLA si commuove a “Good Morning America” – IL VIDEO

