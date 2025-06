Non può mandare il figlio autistico al centro estivo la mamma denuncia | Dovrei pagare 5mila euro per l'assistenza

In un paese dove l'inclusione dovrebbe essere un diritto, la storia di Simona mette in luce le sfide invisibili che ancora oggi affrontano molte famiglie con figli autistici. La sua denuncia rivela una realtà drammatica, spesso ignorata, fatta di ostacoli burocratici e costi insostenibili. È ora di aprire gli occhi e chiedere un cambiamento reale: nessuno deve essere lasciato indietro. Continua a leggere.

Dopo le difficoltà e le resistenze riscontrate nel tentativo di iscrivere il figlio autistico di 11 anni al centro estivo, Simona ha deciso di segnalare a Fanpage.it questa "dinamica sistematica di esclusione, sotto gli occhi di tutti, ma di cui nessuno parla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: figlio - autistico - centro - estivo

MINORI CON DISABILITÀ ANCORA DISCRIMINATI NELL’ ACCESSO AI CENTRI ESTIVI Molte sono ancora le segnalazioni che ci arrivano da parte di famiglie che si sono viste rifiutare l’iscrizione al centro estivo ai propri figli con disabilità o che subiscono la Vai su Facebook

La battaglia di una mamma: Negato il centro estivo ad un bambino autistico; “Il centro estivo ci ha chiesto di pagare l’educatore per nostro figlio autistico; Il grest per i ragazzi con spettro autistico: a Como la prima vera esperienza inclusiva.

Non può mandare il figlio autistico al centro estivo, la mamma denuncia: “Dovrei pagare 5mila euro per l’assistenza” - Dopo le difficoltà e le resistenze riscontrate nel tentativo di iscrivere il figlio autistico di 11 anni al centro estivo, Simona ha deciso di segnalare ... Scrive fanpage.it

“Il centro estivo ci ha chiesto di pagare l’educatore per nostro figlio autistico. E siamo stati redarguiti per le troppe ore”: le continue discriminazioni delle famiglie ... - Increduli e arrabbiati ci siamo informati meglio e abbiamo scoperto che la spesa per l’assistenza di nostro figlio autistico non ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Centri estivi, ma non per tutti. Una famiglia signese: “L’autismo non va in vacanza…” - Quella che pubblichiamo oggi è la lettera di un genitore di un bambino autistico. Segnala piananotizie.it