Non ho idea di cosa sia accaduto | un nuovo video mostra la caduta choc di Evenepoel

Un nuovo video rivela la caduta choc di Evenepoel durante la quinta tappa del Giro del Delfinato, lasciando tutti senza parole. Remco, classe 2000, commenta con sincerità: “Non ho idea di cosa sia successo… all’improvviso ero per terra”. Fortunatamente, niente di grave per il ciclista belga, anche se l’incidente ha suscitato grande preoccupazione. “Non è nulla di grave. Solo qualche...”, aggiunge con un sorriso rassicurante.

“Non ho idea di cosa sia successo. Ho imboccato la rotonda, ho provato ad accelerare e all’improvviso ero per terra. Non so cosa sia andato storto”. Remco Evenepoel, ciclista classe 2000, torna così sulla caduta durante la quinta tappa del Giro del Delfinato di ieri, giovedì 12 giugno. Nessuna conseguenza grave per il ciclista belga, nonostante lo sfortunato incidente potesse finire sicuramente peggio. “ Non è nulla di grave. Solo qualche abrasione superficiale. Il medico di gara è già intervenuto e ha disinfettato la ferita”, ha spiegato parlando a VTM NIEUWS. Evenepoel è comunque rimasto leader della classifica generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non ho idea di cosa sia accaduto”: un nuovo video mostra la caduta choc di Evenepoel

Pogacar battuto in modo netto sia da Evenepoel che da Vingegaard nella crono del Delfinato. Vinge +21, Pogi + 48. Vai su Facebook

