Non ha detto tutto su Stefano De Martino Belen Rodriguez il retroscena che cambia tutto

Nel corso degli anni, la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha tenuto incollato il pubblico italiano come una vera e propria soap opera moderna, fatta di passione, litigi, ritorni, crisi e nuovi inizi. Ma oggi, a distanza di mesi dall’ultimo addio, sembra che l’incantesimo sia definitivamente spezzato. Quello che un tempo appariva come un legame indissolubile – anche nelle sue fasi più burrascose – si è trasformato in una distanza incolmabile, fatta non solo di sentimenti svaniti, ma di scelte di vita sempre più divergenti. A raccontare il dolore e la delusione di questa frattura è stata la stessa Rodriguez, che nel dicembre 2023, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha parlato apertamente non solo dei tradimenti subiti, ma anche del baratro depressivo in cui è sprofondata, accusando De Martino di non essere stato capace di starle vicino nei momenti più bui. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it