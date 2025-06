Non fiori ma opere di bene

non solo per sostenere la stabilità delle imprese, ma anche per dimostrare un concreto impegno verso la comunità e il progresso collettivo. In un momento storico in cui l’incertezza regna sovrana, le scelte di destinazione degli utili assumono un valore etico e strategico che può fare la differenza, affinché le aziende si confermino come veri pilastri di solidarietà e sviluppo sostenibile.

È il periodo di presentazione dei bilanci aziendali per l'approvazione e, nel contempo, della formulazione da parte degli amministratori di una proposta ai soci circa la destinazione da dare agli utili. Solitamente essa viene fatta dopo aver accontonato quanto previsto dal Codice Civile e l'eventuale quanto mai saggia di rinforzare le riserve straordinarie: in tempi come quelli che l'umanità stà attraversando, è il minimo che si possa fare, non fosse per altro che per buon governo di quanto compete agli amministratori, evitando così che la loro coscienza scenda a compromessi del tipo "prendiamo oggi senza fasciarci inutilmente la testa.

