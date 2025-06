Non è un addio Ucciso il brigadiere Carlo il dolore delle figlie | il messaggio che commuove l’Italia

Il sacrificio del brigadiere Carlo Legrottaglie ha segnato profondamente l’Italia, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite delle sue due figlie gemelle. Le parole di addio, cariche di amore e dolore, si sono diffuse sui social, toccando il cuore di milioni di persone. Un gesto di immensa umanità che ci ricorda quanto siano preziosi i valori di solidarietà e speranza. L’intera comunità piange oggi un eroe che resterà per sempre nel nostro ricordo.

“Ti amerò per sempre, papà” e “Questo non sarà mai un addio”: sono le parole colme di dolore che le figlie gemelle quindicenni del brigadiere Carlo Legrottaglie hanno condiviso sui social insieme a teneri scatti con il padre. Un gesto commovente che ha commosso la rete, mentre l’intera comunità è ancora sotto shock per quanto accaduto. Il carabiniere è stato ucciso questa mattina in una sparatoria a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, durante un conflitto con due malviventi. Un intervento in cui Legrottaglie, pur a pochi giorni dalla pensione, ha scelto ancora una volta di agire per senso del dovere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it