Non dà la precedenza ad un pedone sulle strisce e finisce per essere denunciato

In un episodio che mette in luce l'importanza del rispetto delle regole stradali, un cittadino spezzino si è trovato coinvolto in una vicenda inaspettata. La polizia locale ha intercettato un conducente tunisino in via Lunigiana, scoprendo che la sua patente estera non era valida per la guida di scooter di grossa cilindrata. Un promemoria importante sulla corretta gestione delle licenze, perché la sicurezza stradale non è mai un optional.

La Spezia, 13 giugno 2025 – Problemi di. patente per alcuni cittadini spezzini, con l'intervento della polizia locale. Nel pomeriggio di ieri, in via Lunigiana, una pattuglia ha fermato un cittadino di nazionalità tunisina alla guida di uno scooter di grossa cilindrata. Dagli accertamenti è emerso che il conducente era titolare soltanto di una patente di categoria B ottenuta per conversione estera, abilitante alla guida di motocicli fino a 125 cc. È quindi scattata la contestazione per guida senza titolo, con una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro e la conseguente segnalazione all’autorità competente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non dà la precedenza ad un pedone sulle strisce e finisce per essere denunciato

In questa notizia si parla di: precedenza - pedone - strisce - finisce

La strage continua. E continuerà ancora finché adotteremo questo linguaggio assurdo a tutela dei carnefici e degli assassini. Il pedone muore travolto “da un furgone”. Cioè il furgone è Herby il Maggiolino Tutto Matto evidentemente. Ha messo in moto, è partit Vai su Facebook

Non dà la precedenza ad un pedone sulle strisce e finisce per essere denunciato; Codice della Strada, le novità. Per chi non dà la precedenza ai pedoni sulle strisce fino a 665 euro di multa e 8 punti sottratti; Manduria: Donna investita sulle strisce pedonali finisce in ospedale.

Strisce pedonali: come camminare sicuri? Da bintmusic.it: Strisce pedonali e sicurezza dei pedoni tra codice della strada e nuove soluzioni per camminare più tranquilli nelle città.