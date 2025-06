Non ammesso alla maturità si toglie la vita a 19 anni

Una giovane vita spezzata in un momento di grande tristezza: un ragazzo di 19 anni, non ammesso alla maturità, si è tolto la vita. Un gesto che scuote profondamente la comunità e solleva interrogativi sulla sensibilità verso i giovani in crisi. È fondamentale riflettere sull'importanza di supporto e ascolto per prevenire tragedie come questa. La speranza è che, attraverso la solidarietà, si possa offrire un aiuto reale a chi si sente solo e disperato.

Un giovane ligure è stato trovato senza vita in un edificio abbandonato. Aveva 19 anni e non era stato ammesso agli esami di maturità. Il messaggio inviato a un amico poco prima del gesto ha fatto scattare l’allarme. La comunità è sotto shock. Si indaga sulle motivazioni del suicidio Il ritrovamento dopo un messaggio d’addio, . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

