Noi produciamo terre rare riciclando rifiuti reindustrializzare il paese e l’Europa è possibile parla il presidente di Iren Luca Dal Fabbro

In un contesto globale segnato da tensioni internazionali e sfide geopolitiche, il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro, sottolinea l'importanza di un'Europa più resiliente e autonoma. La nostra azienda si impegna nel riciclo di terre rare, contribuendo a reindustrializzare il Paese e rafforzare l'indipendenza europea. In un mondo in rapido cambiamento, investire nella sostenibilità e nelle risorse strategiche non è solo una scelta, ma un passo fondamentale verso un domani più sicuro e prospero.

A guardare i titoli dei giornali sembrerebbe che il rischio di conflitti che aleggia sull’Europa e il raffreddamento delle relazioni internazionali (dalla Russia, agli Stati uniti alla Cina, all’Iran) non abbiano come logica conclusione che la riduzione del ruolo europeo nel mondo. Il presidente del gruppo Iren, Luca Dal Fabbro, ha dedicato a questo argomento il suo ultimo libro, Proteggere il futuro, edito da Rubettino, e non sembra di questo avviso. La prospettiva, spiega a Open, è certamente cambiata: «Fino a qualche anno fa potevamo contare sulla pax globale, le catene di fornitura, di Cina, Europa e resto del mondo, erano interfacciate. 🔗 Leggi su Open.online

