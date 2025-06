No alla bandiera di Israele ai Giochi di Milano-Cortina è incompatibile con una manifestazione di pace | l’iniziativa per chiedere l’intervento del Cio

La presenza della bandiera di Israele ai Giochi di Milano-Cortina 2026 ha suscitato un acceso dibattito. Una petizione, già sottoscritta da figure di spicco della società civile e del mondo accademico, chiede un intervento deciso del Cio affinché la manifestazione resti un simbolo di pace, non di conflitto. Questa iniziativa evidenzia come, in tempi di crisi umanitarie, il rispetto e la coerenza siano fondamentali per il significato stesso delle Olimpiadi.

La bandiera di Israele non deve sventolare durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una petizione, giĂ firmata da diverse esponenti della societĂ civile e del mondo accademico, chiede al presidente del Coni Giovanni Malagò e al sindaco di Milano Beppe Sala di intervenire presso il Cio affinchĂ© vengano presi “concreti atti politici ” di fronte al “ genocidio che sta accadendo sotto i nostri occhi”, la immane tragedia di Gaza. I firmatari, tra cui il medico Vittorio Agnoletto e il rettore dell’UniversitĂ stranieri di Siena Tomaso Montanari, ma anche la cantante Fiorella Mannoia e il regista Moni Ovadia, ricordano “il senso profondo dello sport come strumento per promuovere la pace e i diritti umani “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “No alla bandiera di Israele ai Giochi di Milano-Cortina, è incompatibile con una manifestazione di pace”: l’iniziativa per chiedere l’intervento del Cio

In questa notizia si parla di: milano - bandiera - israele - cortina

Eric Clapton suona a Milano con la bandiera della Palestina sulla chitarra - Eric Clapton ha affascinato il pubblico milanese durante il suo concerto al Forum il 27 maggio, utilizzando una Fender decorata con i colori della Palestina.

Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini, studenti della Scuola Holden di 25 e 21 anni, erano partiti l'11 giugno da Torino per raggiungere Milano e volare fino al Cairo, in Egitto. Il 12 giugno dovevano aderire alla Global March to Gaza, una marcia partecipata Vai su Facebook

“No alla bandiera di Israele ai Giochi di Milano-Cortina, è incompatibile con una manifestazione di…; Petizione “Diciamo no alla bandiera di Israele alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Milano-Cortina 2026, al via la petizione contro la bandiera israeliana ai Giochi.

Petizione “Diciamo no alla bandiera di Israele alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 Lo riporta pressenza.com: Nelson Mandela Di fronte a un genocidio che sta ...