Oltre 700 cittadini di Fossato di Vico hanno unito le loro voci in difesa del territorio, firmando per chiedere che nel loro amato paese non venga istituito un Centro di prima accoglienza straordinario. Questa proposta, infatti, ha suscitato forte preoccupazione tra gli abitanti, pronti a difendere l’identità e la tranquillità della comunità . Il professor Sante Pirrami, presidente del comitato “Per Fossato di Vico”, sottolinea l’importanza di preservare le radici e il benessere locale, ribadendo il loro impegno in questa battaglia.

Oltre 700 fossatani hanno ufficializzato la loro adesione al comitato “Per Fossato di Vico“, chiedendo che non venga istituito nel territorio del loro piccolo comune appenninico un Centro di prima accoglienza straordinario (Cas); si oppongono all’ipotesi di utilizzo di una ex struttura alberghiera in localitĂ Osteria del Gatto per ospitare cittadini extracomunitari richiedenti asilo. Il presidente del comitato, il professor Sante Pirrami (nella foto) ha consegnato gli atti relativi alla Prefettura di Perugia, con le firme che sono state raccolte in una settimana. Il comitato considera "straordinario" il risultato ottenuto, perchĂ© circa un terzo degli aventi diritto al voto hanno condiviso e sottoscritto la richiesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "No al centro di prima accoglienza"

