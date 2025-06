No agli animali da circo | unanimità per la mozione M5S

L’onda di sensibilità verso il benessere degli animali cresce, e Avellino fa un passo importante contro gli spettacoli con animali nei circhi. La mozione del Movimento 5 Stelle, approvata all’unanimità, chiede una normativa nazionale che vieti l’uso di animali nei circhi, riflettendo un impegno condiviso per un futuro più etico. È un segnale forte che ci spinge a continuare questa battaglia, proteggendo le creature che meritano rispetto e libertà.

Tempo di lettura: 2 minuti Piena soddisfazione dopo l’approvazione al Consiglio Comunale di Avellino di una mozione del Movimento 5 Stelle p er richiedere un intervento normativo nazionale che vieni l’utilizzo degli animali nei circhi presentata dal Consigliere Ing. Antonio Aquino da parte dell’Onorevole Alessandro Caramiello il quale dice “Colgo con favore la mozione approvata in Consiglio Comunale ad Avellino del nostro capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonio Aquino per vietare gli animali nei circhi in città. Io ho depositato una proposta di legge, si deve andare in questa direzione, si deve difendere tutti gli animali senzienti, la biodiversità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - No agli animali da circo: unanimità per la mozione M5S

