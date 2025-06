No ad Allegri e Mourinho | spunta un’ipotesi impensabile per Vlahovic

Dusan Vlahovic si trova al centro di un intricato intreccio di possibilità e incertezze, lontano dai grandi nomi come Allegri e Mourinho. La Turchia scommette sul suo talento, mentre Milano sogna in grande. Il bomber serbo, tra dubbi e promesse, cammina sul filo del futuro, pronto a scegliere la sua strada. La vera svolta potrebbe arrivare dove meno ci si aspetta, aprendo nuove prospettive per il suo destino calcistico.

Turchia in pressing, Milano che sogna. Vlahovic cammina sul filo e prova a scegliere il domani. Tra dubbi, promesse e una panchina nuova di zecca, la svolta può nascere dove nessuno l'aspettava (AnsaFoto) – serieanews.com Se qualcuno pensava che la Juventus avrebbe avuto difficoltà a vendere Dusan Vlahovic, ebbene, si sbagliava di grosso. Intorno al bomber serbo sta nascendo un interesse niente male. Certo, non da parte dei club a cui lui strizzava l'occhio – la Premier League sembrava il suo habitat naturale fino a due anni fa – però le chiamate in sede arrivano eccome.

