Nisida rimossa la discarica abusiva di rifiuti fronte mare | al suo posto spuntano le fioriere

Nisida si distingue ancora una volta come esempio di rinascita e rispetto per l’ambiente. Dopo oltre un mese di degrado, la discarica abusiva di rifiuti fronte mare è stata finalmente rimossa, lasciando spazio a splendide fioriere che arricchiscono il paesaggio. Un gesto simbolico che invita alla cura e alla bellezza della nostra città. Continua a leggere per scoprire come questa trasformazione sta cambiando il volto di Nisida.

Nisida, discarica di rifiuti abusiva fronte mare: “Scempio a Bagnoli Coroglio” - Deturpato un punto panoramico dove coppie e famiglie avrebbero potuto godere di una vista ... Scrive fanpage.it

Napoli, rimossi ormeggi abusivi dai fondali di Nisida. Borrelli: pugno duro contro gli abusivi - «Ringrazio la Capitaneria di Porto e l’Autorità di sistema portuale di Napoli per aver coordinato sabato mattina un intervento importante sul litorale di Nisida grazie al quale sono stati ... Si legge su ilmattino.it