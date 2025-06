Niente wine festival a luglio Marchionna | Ipotesi Festa dell' uva a settembre

Niente Wine Festival a luglio a Marchionnna: l'atteso evento, originariamente previsto dal 4 al 6 luglio 2025, sembra essere sfumato. Tuttavia, si prospetta un’alternativa entusiasmante: la Festa dell’Uva a settembre, con un nuovo format che promette di coinvolgere ancora di più la comunità e gli appassionati di vino. Restate sintonizzati: nuove opportunità di festa e convivialità sono in arrivo, pronte a riscoprire le tradizioni e il gusto autentico del territorio.

BRINDISI – Era in programma dal 4 al 6 luglio 2025, ma quasi certamente non si farĂ . O meglio, si farĂ , ma con un altro format. L'evento “Rosati di sera by Negramaro wine festival”, una sorta di riproposizione dell'ex Negramaro Wine Festival, sembra ai titoli di coda. Al suo posto si potrebbe. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Niente “wine festival” a luglio. Marchionna: “Ipotesi Festa dell'uva a settembre”

Niente "wine festival" a luglio. Marchionna: "Ipotesi Festa dell'uva a settembre"

