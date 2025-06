Niente tagli alla manutenzione stradale della Tuscia Micci | 350?milioni di euro alle province per il 2025?2026

La Tuscia si prepara a una svolta epocale: con 350 milioni di euro destinati alle province per il 2025-2026, niente tagli alla manutenzione stradale! Dopo l’allarme del presidente Romoli, che aveva evidenziato come i fondi si fossero drasticamente ridotti a causa dei tagli governativi, ora si apre uno scenario di speranza e rinnovamento. È il momento di investire nel futuro delle nostre strade, garantendo sicurezza e qualità per tutti i cittadini.

Lo scorso mese era arrivato il grido d'allarme del presidente della Provincia Alessandro Romoli in merito alla drastica riduzione dei fondi a disposizione dell'ente me la manutenzione stradale. Colpa dei tagli inflitti dal governo centrale che in sostanza dimezzavano il budget disponibile, con.

