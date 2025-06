Niente patrocinio al Lecco Pride | Valori condivisi non le modalità

L'Amministrazione comunale di Malgrate ha deciso di non concedere il patrocinio al Lecco Pride, evidenziando come i valori condivisi siano fondamentali, ma le modalità di promozione devono rispettare alcuni principi. Pur riconoscendo l'importanza della tutela dei diritti e dell'inclusione, la scelta si basa sulla volontà di mantenere un equilibrio tra rispetto delle diversità e coerenza con le linee istituzionali. È un passo che invita al dialogo e alla riflessione su come rappresentare al meglio questi valori.

In merito a quanto pubblicato da Malgrate per Tutti con riferimento alla richiesta di patrocinio istituzionale per la manifestazione "Gay Pride", si comunica che l'Amministrazione comunale ha deciso di non concedere il patrocinio richiesto. Tale decisione è stata assunta pur riconoscendo.

