Niente esenzione Imu per immobili merce | quando decade l’agevolazione

Dal 2025, le esenzioni IMU per gli immobili merce e i fabbricati ristrutturati per la rivendita sono ufficialmente decadute, seguendo la decisione della Suprema Corte. Questa importante svolta fiscale impone alle imprese di riconsiderare le strategie di investimento e gestione del patrimonio. Con queste novitĂ , il panorama fiscale italiano si complica, richiedendo attenzione e adeguamento da parte di chi opera nel settore immobiliare. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararsi al nuovo scenario.

A partire da quest’anno spariscono alcune esenzioni Imu. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione che, lo scorso 21 aprile 2025, si è focalizzata sulle agevolazioni che sono riservate ai fabbricati costruiti per la vendita e dati in affitto. I giudici hanno sostanzialmente limitato le agevolazioni in capo alle imprese. NovitĂ Imu all’orizzonte anche per i fabbricati che sono stati ristrutturati con l’intenzione di rivenderli successivamente. I giudici della Suprema Corte si sono posti sostanzialmente in contrasto con un’interpretazione positiva che era attiva nel 2013 dal Dipartimento delle Finanze, che aveva preso posizione a seguito di una specifica richiesta promossa dall’Ance. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Niente esenzione Imu per immobili merce: quando decade l’agevolazione

In questa notizia si parla di: niente - esenzione - immobili - merce

IMU per gli immobili merce: quanto si paga e le esenzioni in vigore; Esenzione Imu per i fabbricati merce: la Cassazione mette in dubbio l’esenzione per i fabbricati oggetto di radicale trasformazione; No esenzione IMU per i fabbricati ristrutturati per la vendita e per immobili merce temporaneamente locati.

IMU 2025: esenzione immobili merce Da fiscoetasse.com: 10392/2025 con novità per l'esenzione IMU degli immobili merce: facciamo il punto con la Suprema Corte ...