Nidi di uccelli protetti sull' ex silos gli ambientalisti al Comune | Bloccate le demolizioni

Gli ambientalisti di Lipu, Wwf e Man si schierano con forza contro la distruzione degli habitat dei nidi di uccelli protetti sull'ex silos Granai. Con una diffida ufficiale, chiedono al Comune di fermare le demolizioni che minacciano l’incolumità di queste specie rare, salvaguardando un angolo di natura prezioso nel cuore della città. La loro battaglia mira a tutelare un patrimonio biologico irrinunciabile, sostenendo che...

Bloccare le demolizioni dell'ex silos Granai. Lo chiedo Lipu, Wwf e Man con una diffida inviata al Comune che sta per consegnare i lavori per buttare giù la vecchia torre nell'area inizialmente indicata per ospitare il nuovo polo tecnologico. Ma su quei cornicioni, come sostengono gli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Nidi di uccelli protetti sull'ex silos, gli ambientalisti al Comune: "Bloccate le demolizioni"

