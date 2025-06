Nicolò Govoni | Stroncato dai prof ho creato per gli ultimi la mia scuola dei sogni

Nicol242 Govoni, un visionario che ha sfidato le criticità scolastiche, ha creato la scuola dei sogni per gli ultimi. Fondatore della onlus “Still I Rise”, offre istruzione gratuita e un baccalaureato internazionale a ragazzi vulnerabili nei luoghi più isolati del pianeta. Domani a Bologna verrà presentato il docufilm “School of Life”, una testimonianza ispiratrice della sua straordinaria missione, che dimostra come la determinazione possa cambiare vite e aprire nuove speranze nel mondo.

Intervista al fondatore della onlus "Still I rise", che offre istruzione gratuita e un baccalaureato internazionale ai ragazzi vulnerabili in angoli poco battuti della Terra. Domani a Bologna sarà presentato il docufilm sulla sua storia, "School of life".

