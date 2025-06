Nicolò Govoni e il viaggio di School of Life | documentario in anteprima a Biografilm 2025

Il mondo del cinema si unisce a quello dell’educazione in un progetto che mira a mettere in luce storie di grande impatto sociale e umano. Al Biografilm 2025 viene presentato in anteprima mondiale *School of Life*, diretto da Giuseppe Marco Albano, che narra l’esperienza straordinaria di Nicolò Govoni e della sua organizzazione no-profit Still I Rise. Questo film, caratterizzato da una forte carica emotiva e visiva, attraversa un viaggio intenso e ispirante nel cuore della resilienza e della speranza, lasciando il pubblico riflettere e sognare.

Il mondo del cinema si unisce a quello dell’educazione in un progetto che mira a mettere in luce storie di grande impatto sociale e umano. Al Biografilm 2025 viene presentato in anteprima mondiale School of Life, un documentario diretto da Giuseppe Marco Albano che narra l’esperienza straordinaria di Nicolò Govoni e della sua organizzazione no-profit Still I Rise. Questo film, caratterizzato da una forte carica emotiva e visiva, attraversa diversi continenti per mostrare il valore profondo del concetto di “scuola”: un luogo che non solo educa, ma può anche salvare le vite. la genesi e il significato di school of life. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nicolò Govoni e il viaggio di School of Life: documentario in anteprima a Biografilm 2025

In questa notizia si parla di: nicolò - govoni - school - life

Nicolò Govoni: “Stroncato dai prof, ho creato per gli ultimi la mia scuola dei sogni” - Nicol242 Govoni, un visionario che ha sfidato le criticità scolastiche, ha creato la scuola dei sogni per gli ultimi.

School of Life: la scuola che salva la vita. Il docufilm su Nicolò Govoni e Still I Rise in anteprima al Biografilm 2025 https://bestmovie.it/news/school-of-life-la-scuola-che-salva-la-vita-il-docufilm-su-nicolo-govoni-e-still-i-rise-in-anteprima-al-biografilm-2025/9332 Vai su X

SIAMO SU REPUBBLICA! E oggi alle 18 esce il trailer ufficiale di “School of Life”, il film targato Groenlandia e Rai Cinema su Still I Rise e sulla mia vita, in anteprima mondiale al Festival del Cinema Biografilm sabato a Bologna. Ci siamo quasi!!! Vai su Facebook

School of life, quando la scuola cambia la vita. Il trailer del film su Nicolò Govoni e Still I Rise; Dalla parte dei bambini: il viaggio di Nicolò Govoni in School of Life, documentario di Giuseppe Marco Albano in anteprima a Biografilm 2025; School of Life: la scuola che salva la vita. Il docufilm su Nicolò Govoni e Still I Rise in anteprima al Biografilm 2025.