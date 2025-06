Nicolini | Zinchenko al Milan? Giocatore di esperienza ma al posto di Theo…

Il Milan si prepara a rinforzare la sua difesa con un acquisto di esperienza e classe: Zinchenko. Intervistato da Tmw, Carlo Nicolini analizza i rumors che vedrebbero il talentuoso terzino dell'Arsenal approdare a San Siro, offrendo una soluzione valida al posto di Theo. La possibile aggiunta di Zinchenko rappresenta un passo importante per il club rossonero nella corsa allo scudetto. Ma quali sono le sue prospettive?

Intervistato a Tmw, Carlo Nicolini ha parlato del Milan e dei rumors che vorrebbero i rossoneri su Oleksandr Zinchenko, terzino dell'Arsenal. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nicolini: “Zinchenko al Milan? Giocatore di esperienza, ma al posto di Theo…”

In questa notizia si parla di: nicolini - zinchenko - milan - giocatore

Nicolini: “Zinchenko al Milan? Giocatore di esperienza, ma al posto di Theo…”; Carlo Nicolini: Zinchenko può diventare l’asso versatile del Milan; UFFICIALE: Kevin De Bruyne sbarca in Serie A: è un nuovo calciatore del Napoli.

TMW - Nicolini: "Zinchenko sostituto di Theo? Non so. Il francese è offensivo, Oleksandr è più un jolly" - Il francese è offensivo, Oleksandr è più un jolly' Il Milan punta Oleksandr Zinchenko: salgono le quotazioni del giocatore dell'Arsenal soprattutto se d ... Si legge su informazione.it

Mercato Milan, dialoghi fitti per Zinchenko! Può essere il suo sostituto, tutti i dettagli - Mercato Milan, fitti dialoghi con l’Arsenal per Zinchenko, terzino sinistro dell’Arsenal: è il primo nome per il post Theo Hernandez Come riportato da CaughtOffSide, il calciomercato Milan sta pianifi ... Lo riporta milannews24.com

Milan e Arsenal al tavolo delle trattative: Zinchenko più un altro profilo nelle mire di Tare - L’incontro strategico tra Milan e Arsenal a Londra per rinforzare la difesa con Zinchenko e Kiwior e le implicazioni per il futuro. Come scrive msn.com