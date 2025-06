Nicoletta Scolpini resta al Salerno Basket ’92 per l’ottavo anno consecutivo

Nicoletta Scolpini conferma il suo amore per il Salerno Basket ’92, indossando la maglia per l’ottavo anno consecutivo. La giovane atleta salernitana, classe 2000, si prepara a portare esperienza e passione in un roster arricchito da nuove ambizioni e volti freschi. Con coach Fabio Nardone saldamente al timone, la squadra si appresta a vivere una stagione emozionante, con Scolpini pronta a essere ancora una guida fondamentale. La sfida è lanciata: il 2025/26 promette grandi emozioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Nicoletta Scolpini indosserà per l’ottavo anno consecutivo la casacca del Salerno Basket ’92. L’atleta salernitana classe 2000 è riconfermata nel roster che sarà guidato ancora da coach Fabio Nardone e si aggiunge alle già annunciate novità Van Heukelom, Denes e Valtcheva. Sarà Scolpini la veterana con una responsabilità importante nel 202526, quella di aiutare i nuovi innesti ad ambientarsi al meglio dentro e fuori dal campo. “Sono contenta di poter proseguire questo viaggio e indossare ancora i colori della mia città soprattutto per il secondo anno in categoria di questo livello, ho trovato subito l’accordo e anche con l’allenatore dal punto di vista tecnico e tattico c’è unità di intenti dopo gli ultimi due mesi in cui abbiamo raggiunto questa meritata salvezza in corsa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nicoletta Scolpini resta al Salerno Basket ’92 per l’ottavo anno consecutivo

In questa notizia si parla di: scolpini - salerno - basket - ottavo

Nicoletta Scolpini resta al Salerno Basket ’92 per l’ottavo anno consecutivo; BASKET FEMMINILE A2, LA SALERNO PONTEGGI '92 CHIUDE LA STAGIONE CON UNA SCONFITTA; Techfind A2 A - Successi per Cagliari a Torino e per Empoli a Salerno.

Salerno Basket '92, programmate le selezioni per le giovanissime Scrive msn.com: Dopo la brillante salvezza conquistata in serie A2 da neopromossa, senza passare per le forche caudine dei playout, il Salerno Basket '92 si concentra sulla fase interzona del campionato Under 17 ...