Nicole Berlusconi a processo per calunnia contro un maneggio chiesto un milione di euro di risarcimento

Nicole Berlusconi si trova al centro di una delicata vicenda legale, coinvolta in un processo per calunnia e altri reati gravi nei confronti del centro ippico Ca' del Pianone di Mapello. La richiesta di un milione di euro di risarcimento mette in evidenza la complessità del caso, che ha suscitato grande interesse pubblico. Ma quali sono i dettagli che hanno portato a questa situazione? Scopriamolo insieme.

Il centro ippico Ca' del Pianone di Mapello (Bergamo) e i fratelli della presidente hanno chiesto un milione di euro di risarcimento a Nicole Berlusconi. La nipote dell'ex presidente del Consiglio Silvio √® accusata di calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze illecite nella vita privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

