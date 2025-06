Nicole Berlusconi a processo chiesto un milione di risarcimento

Nicole Berlusconi, anche nota per il suo impegno a tutela degli animali, si trova ora al centro di un procedimento giudiziario che potrebbe cambiare il suo percorso pubblico. Accusata di aver esagerato una denuncia contro un maneggio, la figlia di Paolo Berlusconi rischia una richiesta di risarcimento di un milione di euro. La vicenda apre uno sguardo intrigante sulla linea sottile tra attivismo e controversie legali, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi decisivi...

Nicole Berlusconi, nipote dell’ex Premier Silvio e figlia di Paolo, si ritrova dall’altra parte  della barricata: non piĂą paladina che denuncia maltrattamenti, ma imputata in un’aula di tribunale. La 36enne attivista per i diritti degli animali è finita a processo a Bergamo, con l’accusa che avrebbe esagerato una denuncia contro un maneggio. Infatti, titolari del centro ippico le chiedono un milione di euro  di danni, e il giudice ha sospeso tutto per dare spazio a una possibile tregua. Nicole Berlusconi denunciò un maneggio nel 2023: ecco cos’è successo. Tutto nasce nell’aprile 2023, quando Nicole Berlusconi entra al maneggio Ca’del Pianone  di Mapello (Bergamo) decisa a verificare di persona le condizioni dei cavalli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nicole Berlusconi a processo, chiesto un milione di risarcimento

In questa notizia si parla di: nicole - berlusconi - processo - milione

Nicole Berlusconi a processo per calunnia contro un maneggio, chiesto un milione di euro di risarcimento - Nicole Berlusconi si trova al centro di una delicata vicenda legale, coinvolta in un processo per calunnia e altri reati gravi nei confronti del centro ippico Ca' del Pianone di Mapello.

La nipote di Silvio Berlusconi a processo per calunnia Vai su Facebook

Nicole Berlusconi a processo per calunnia contro un maneggio, chiesto un milione di euro di risarcimento; Nicole Berlusconi a processo, chiesto un milione di risarcimento; Nicole Berlusconi e il blitz animalista al maneggio: parlò sui social di «cavalli maltrattati». Chiesto un milione.

Nicole Berlusconi a processo, accusata di calunnia: chiesto 1 milione di risarcimento Lo riporta notizie.it: Nicole Berlusconi, nipote dell’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi e figlia di Paolo, è coinvolta nel processo che la vede imputata per calunnia ...