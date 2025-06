Nick Kyrgios paga la sua ossessione | la Bbc lo scarica anche per gli attacchi a Sinner

Nick Kyrgios paga caro il prezzo della sua ossessione per Jannik Sinner, finendo nel mirino di polemiche che hanno travolto anche la sua carriera come commentatore. La BBC lo ha infatti scaricato, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua turbolenta vicenda. Un percorso fatto di passione, controversie e attacchi che mette in discussione il suo futuro nel mondo del tennis e dei media. La domanda ora è: riuscirà Kyrgios a superare questa tempesta?

Nick Kyrgios non sarà a Wimbledon. E stavolta non sarà solo un'assenza dai campi come giocatore, perché quella il discusso tennista australiano l'aveva già annunciata qualche tempo fa. Tanto da fare sospettare che un suo ritorno al tennis professionistico sia un'ipotesi improbabile. Ma ora per l'istrionico Nick piove sul bagnato: infatti, è stato silurato anche come commentatore. E c'entra Jannik Sinner, o meglio l'ossessione dell'australiano per il numero uno italiano. L'emittente inglese Bbc, che lo aveva scelto come opinionista nelle ultime due edizioni dello Slam, ha deciso di interrompere la collaborazione con Kyrgios, travolto da polemiche vecchie e nuove.

