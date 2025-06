Netanyahu sull' attacco all' Iran | Andrà avanti per giorni

La tensione tra Israele e Iran si intensifica: dopo un attacco deciso, le esplosioni a Teheran e i siti nucleari colpiti segnano una svolta cruciale nella regione. Netanyahu ha annunciato che l'operazione Rising Lion proseguirà fino a quando la minaccia iraniana sarà definitivamente neutralizzata. La situazione rimane incandescente, e il mondo guarda con apprensione a questi eventi che potrebbero avere ripercussioni durature nel Medio Oriente. La questione è ormai aperta, e il futuro…

Israele ha attaccato l'Iran e violente esplosioni si sono verificate a Teheran, mentre sono stati colpiti siti nucleari in diverse aree del Paese. Ucciso il comandante delle Guardie della Rivoluzione. "Israele ha lanciato l'operazione Rising Lion, un'operazione militare mirata per respingere la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele. Questa operazione continuerĂ per tutti i giorni necessari a rimuovere tale minaccia", ha spiegato il premier dello Stato ebraico, Benjamin Netanyahu.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

