Netanyahu | Senza appoggio Usa non avremmo attaccato E Putin si dice pronto a mediare

Netanyahu: senza appoggio USA non avremmo preso decisioni così decisive. Il primo ministro israeliano, in un videomessaggio, ha sottolineato come i raid contro i siti nucleari iraniani siano stati una scelta di sopravvivenza, annunciando anche il coinvolgimento di Putin come mediatore. La crisi in Medio Oriente si fa sempre più complessa, e la collaborazione internazionale potrebbe rivelarsi fondamentale per trovare una soluzione duratura.

Una questione di sopravvivenza. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un videomessaggio ha definito i raid scattati nella notte contro i siti nucleari iraniani una necessità. Israele ha agito contro il programma nucleare e balistico iraniano anche senza garanzie di pieno sostegno da parte degli Stati Uniti, ha detto il premier che nel pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con Vladimir Putin. Netanyahu: senza appoggio Usa non avremmo attaccato. “Speravo che gli Stati Uniti non si opponessero all’attacco contro l’Iran, ma non avevamo scelta. Senza il loro appoggio forse non avremmo lanciato l’attacco, ma l’alternativa era che saremmo morti tutti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Netanyahu: “Senza appoggio Usa non avremmo attaccato”. E Putin si dice pronto a “mediare”

