Netanyahu | presumo ci saranno attacchi iraniani molto gravi

Milano, 13 giu. (askanews) - In una dichiarazione video registrata, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di aver ordinato nel novembre 2024 di distruggere il programma nucleare iraniano, aggiungendo che l'attacco era inizialmente previsto per la fine di aprile. Il rinvio è avvenuto per "vari motivi", ha aggiunto, senza fornire maggiori dettagli. "Bisogna presumere che ci sarà un attacco contro di noi. Potrebbe trattarsi di un attacco, e di diverse ondate di attacchi iraniani molto gravi", ha dichiarato.