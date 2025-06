Netanyahu la Bibbia e la guerra | il significato nascosto dietro Rising Lion

Il leone simbolo di forza, coraggio e sovranità, rappresenta un'icona radicata nelle tradizioni storiche e culturali del Medio Oriente. La scelta di "Rising Lion" da parte di Israele non è casuale: dietro questa denominazione si cela un messaggio strategico e simbolico che collega passato e presente, storia e identità. Ma quali sono i messaggi nascosti dietro questa potente immagine? Scopriamolo insieme.

Il nome scelto da Israele per la sua operazione contro l'Iran, "Rising Lion", non è una mera designazione tattica, bensì un messaggio carico di profondi significati storici, culturali e politici. Come sottolineato dal corrispondente Mediaset da Israele, Elia Milani, questa scelta affonda le radici nella storia pre-rivoluzionaria dell'Iran, evocando un potente simbolo legato alla monarchia persiana e all'identità nazionale. Il leone simbolo di un'Iran lontano. Il leone era, infatti, un elemento centrale e distintivo della bandiera iraniana prima della Rivoluzione Khomeinista del 1979. Non era un semplice ornamento, ma un emblema secolare che rappresentava la forza, il coraggio e la sovranità monarchica, incarnando il potere temporale dello Shah.