Netanyahu discute attacchi all' Iran con Trump | tensioni aumentano

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha evocato la possibilità di attacchi all'Iran con il presidente Donald Trump in una conversazione telefonica di lunedì: lo scrive il Wall Street Journal citando due funzionari statunitensi. Poco dopo, gli Stati Uniti hanno iniziato a trasferire alcuni diplomatici e militari dal Medio Oriente. Lo speaker della Camera Usa, il repubblicano Mike Johnson, ha dichiarato in un post sui social media che "Israele ha ragione, e ha il diritto, a difendersi!". Johnson aveva recentemente annunciato l'intenzione di recarsi in Israele entro la fine del mese e intervenire in una sessione straordinaria della Knesset a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net