Netanyahu chiuso nel bunker telefonata con Meloni | Mai l' arma nucleare all' Iran

In un clima di tensione alle stelle, Netanyahu si trova nel bunker, mentre una telefonata con Meloni getta luce sulla delicata postura israeliana. Mai come ora, la minaccia nucleare iraniana preoccupa il mondo: il premier israeliano lancia un forte appello ai cittadini iraniani, invitandoli a sollevarsi contro il regime oppressivo. Dopo l‚Äôattacco massiccio delle scorse ore, la risposta di Netanyahu si fa ancora pi√Ļ decisa: ecco cosa succeder√†.

Prima l'appello agli iraniani: "Il regime iraniano non √®¬†mai stato cos√¨¬†debole. Questa √®¬†un'opportunit√†¬†per il popolo iraniano di sollevarsi contro il regime. Sono con voi, il popolo israeliano √®¬†con voi, siamo con voi, non contro di voi". Quindi Benjamin Netanyahu, pochi minuti dopo la massiccia controffensiva iraniana con centinaia di missili lanciati su Tel Aviv e Gerusalemme,¬†ha convocato una riunione con i capi della sicurezza e i ministri in un bunker sotterraneo per discutere la risposta al contrattacco dell'Ayatollah¬†Khamenei. Il presidente degli Stati Uniti¬† Donald Trump ¬†ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano, proprio come Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Netanyahu chiuso nel bunker, telefonata con Meloni: "Mai l'arma nucleare all'Iran"

Netanyahu vara il piano segreto del 2009: colpire siti nucleari iraniani di Bushehr, Natanz, Isfahan e impianti petroliferi con bombe "bunker busting" (RNEP) - Nel 2009, Benjamin Netanyahu ha messo a punto un piano segreto per colpire con precisione i principali siti nucleari e petroliferi dell'Iran, tra cui Bushehr, Natanz e Isfahan.

