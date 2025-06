Netanyahu | attese ondate attacchi Iran

Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di aspettarsi “diverse ondate di attacchi iraniani” in risposta alle recenti azioni israeliane contro obiettivi militari e nucleari in Iran. Un messaggio forte, che sottolinea la tensione crescente nella regione e il rischio di escalation. Netanyahu ha anche rivelato che gli attacchi sono stati pianificati da mesi, evidenziando la complessità delle operazioni e l’intento di prevenire il raggiungimento di armi nucleari da parte di Teheran. La situazione resta delicata e in evoluzione.

