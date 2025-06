Netanyahu agli iraniani | Unitevi contro il regime malvagio Poi l’avvertimento | Altri attacchi sono in arrivo – Il video

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lancia un appello appassionato al popolo iraniano: unitevi contro il regime oppressivo e malvagio. In un video, invita gli iraniani a riscoprire la propria eredità storica e a lottare per la libertà , mentre minaccia nuovi attacchi in risposta alle recenti provocazioni di Teheran. La situazione si fa sempre più tesa, e il mondo osserva con apprensione. Quale sarà il prossimo passo?

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha rivolto un appello diretto al popolo iraniano, invitandolo a ribellarsi contro « un regime malvagio e oppressivo ». In un messaggio video diffuso dopo il contrattacco di Teheran, il premier ha dichiarato: «È giunto il momento per il popolo iraniano di unirsi attorno alla propria bandiera e alla propria eredità storica, lottando per la libertà ». Dopo una giornata di minacce, in serata il regime degli ayatollah ha risposto ai raid israeliani con il lancio di almeno 150 missili balistici, alcuni dei quali hanno bucato la proverbiale difesa aerea israeliana: esplosioni, incendi e feriti lievi si sono registrati a Tel Aviv e a Gerusalemme mentre risuonavano le sirene, con la popolazione chiusa nei rifugi. 🔗 Leggi su Open.online

