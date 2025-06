Nesta rifiuta il Bari | in cima alla lista ora c’è l’ex Milan Abate

Nesta ha deciso di rifiutare l’offerta del Bari, preferendo puntare su un nome di grande esperienza: Ignazio Abate. Ex Milan e ex allenatore del Primavera rossonero, Abate si trova ora in cima alla lista dei tecnici desiderati dalla società, pronto a portare il suo entusiasmo e la sua competenza nel nuovo progetto. La scelta promette di infiammare i tifosi e di aprire un capitolo emozionante per il club.

