nessuna garanzia per i lavoratori il governo in ritardo sul caldo

fossero già vittime quotidiane di questa lunga attesa. Il governo continua a rimandare, lasciando i lavoratori senza le necessarie garanzie in un’estate che si preannuncia insopportabile. È il momento di chiedersi: fin quando si potrà tollerare questa inerzia? La stagione calda non aspetta e i diritti, invece, sembrano sempre in ritardo.

Fuori tempo massimo. Ancora una volta. Eppure il caldo estivo italiano non è poi così imprevedibile Ma non c’è niente da fare, il governo non riesce proprio a ricordarsene prima che le temperature diventino infernali. E così, anche quest’anno l’intervento per tutelare dal caldo i lavoratori non arriva. O, almeno, non ancora. Si fa con calma, nelle prossime settimane. Come se il caldo non fosse già arrivato. O come se i lavoratori non ne subissero le conseguenze solo perché una legge su misura ancora non c’è. Difficile pensare che il clima attenda la ministra del Lavoro, Marina Calderone. Che si limita ad annunciare interventi per il futuro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it