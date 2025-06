Nessuna cautelare ricorso granata respinto | a Marassi si gioca Sampdoria-Salernitana

Il battito del calcio italiano si fa sempre più intenso mentre il Tribunale federale nazionale respinge la richiesta cautelare della Salernitana. La sfida tra Sampdoria e Salernitana si avvicina, con gli spareggi salvezza che prenderanno vita dal 15 giugno a Marassi. Il destino è ancora tutto da scrivere: l’udienza di merito, fissata per il 19 giugno, potrà cambiare le carte in tavola. Restate sintonizzati, il calcio non smette mai di sorprendere!

Il Tribunale federale nazionale non ha accolto la richiesta cautelare di blocco dei playout presentata dal club. Resta confermata l'udienza di merito, il 19 giugno. Dunque gli spareggi salvezza cominceranno il 15 giugno allo stadio Marassi (arbitro Aureliano) e la gara di ritorno è fissata il 20. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Nessuna cautelare, ricorso granata respinto: a Marassi si gioca Sampdoria-Salernitana

In questa notizia si parla di: cautelare - marassi - nessuna - ricorso

Lo spareggio di andata e ritorno programmato per il 15 giugno a Marassi e il 20 all'Arechi. Ma il club di Cellino farà ricorso alla Corte Federale, verdetto tra il 10 e il 12 giugno Vai su Facebook

Nessuna cautelare, ricorso granata respinto: a Marassi si gioca Sampdoria-Salernitana; Nessuna cautelare, ricorso granata respinto: a Marassi si gioca Sampdoria-Salernitana; Signorini resta in carcere: non idonea la soluzione proposta per i domiciliari.

Nessuna cautelare, ricorso granata respinto: a Marassi si gioca Sampdoria-Salernitana - Il Tribunale federale nazionale non ha accolto la richiesta cautelare di blocco dei playout presentata dal club. Si legge su salernotoday.it

Ricorso per Cassazione: ammissibili nuove questioni nel giudizio cautelare? - La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in tema di ricorso per Cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è consentita la deduzione ... Secondo diritto.it