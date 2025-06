Nervoso alla guida di un’auto e trovato in possesso di cocaina scatta l’arresto

La lotta allo spaccio a Firenze si fa sempre più serrata, e questa volta la polizia municipale ha messo a segno un altro importante colpo. Durante un normale controllo, un 33enne albanese ha insospettito gli agenti con il suo nervosismo e la sua condotta sospetta, portando all'arresto per possesso di cocaina. Una dimostrazione concreta che l'impegno delle forze dell'ordine continua a essere incisivo nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Firenze, 13 giugno 2025 – La polizia municipale di Firenze entra ancora in azione contro lo spaccio. La scorsa settimana, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, gli agenti della squadra anti droga del Reparto Antidegrado hanno arrestato una persona per possesso di cocaina. Tutto è partito da un controllo a un veicolo. Il conducente, un 33enne di origine albanese, si è mostrato subito nervoso e questo ha insospettito gli agenti che hanno chiesto spiegazioni del suo comportamento. Come si spiega ancora dal Comune l’uomo, dopo alcuni tentativi di sviare i controlli, ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni 5 dosi di cocaina già confezionata e pronta alla vendita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nervoso alla guida di un’auto e trovato in possesso di cocaina, scatta l’arresto

