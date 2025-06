Nella Brughiera alla scoperta del succiacapre

Preparati a immergerti in un’esperienza unica nella magica atmosfera della brughiera del Parco del Ticino. Questa sera, l’Associazione Viva Via Gaggio ti invita a una suggestiva camminata notturna alla scoperta del succiacapre, il caprimulgo europeo, simbolo di rinascita primaverile. Tra voli eleganti e canti misteriosi, potrai osservare da vicino questo affascinante volatile. Non perdere l’opportunità di vivere questa avventura e lasciarti incantare dalla bellezza della natura notturna.

Camminata notturna alla scoperta del succiacapre, o caprimulgo europeo, volatile che raggiunge la brughiera nel Parco del Ticino nella tarda primavera per nidificare e riprodursi. Dunque è questo il periodo migliore per avvistarlo, ammirarne il volo, il movimento delle ali sembra un abbraccio e ascoltarne il particolare verso nel silenzio notturno. L'iniziativa è in programma questa sera, organizzata dall' Associazione Viva Via Gaggio in collaborazione con Ticino Wild Guides e il Parco del Ticino. L'appuntamento è alle 20.45 presso il parcheggio del Centro Parco all'ex dogana a Tornavento, gli organizzatori consigliano scarpe comode, pantaloni lunghi, e di dotarsi anche di un repellente contro le zanzare e di una torcia, utile al ritorno.

Il 13 giugno a Lonate Pozzolo, un evento notturno raro e affascinante: camminata nel Parco del Ticino sulle tracce del misterioso Succiacapre. Tra ornitologia, letteratura e superstizioni, un viaggio immersivo tra natura e cultura Vai su Facebook

