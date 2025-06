Nel carcere di Rebibbia i giochi della speranza

Nel cuore del carcere di Rebibbia, i giochi della speranza hanno acceso un nuovo spirito tra le mura. In un contesto difficile, questa iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire i valori dello sport e promuovere il riscatto. Alla vigilia del Giubileo dello sport, un gesto che dimostra come la partecipazione possa aprire strade di rinnovamento e rinascita, offrendo una luce di speranza a chi vive in cella.

Si sono disputati stamattina nel carcere di Rebibbia i giochi della speranza. Alla vigilia del Giubileo dello sport un’occasione per rilanciare i valori sportivi per il riscatto di chi vive in cella. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Nel carcere di Rebibbia i giochi della speranza

I valori dell'Olimpiade nel carcere di Rebibbia, con i Giochi della Speranza Prima edizione per la manifestazione promossa nell'ambito del Giubileo dello #sport (14-15 giugno) | Malagò: «Da qui parte un messaggio che arriva molto lontano»

Stiamo per vivere un momento davvero speciale. Insieme a Don Andrea Carosella, cappellano del carcere femminile di Rebibbia, avremo la straordinaria opportunitĂ di varcare la Porta Santa delle carceri di Rebibbia. Un gesto di fede e speranza

A Rebibbia vince la speranza: grande successo per la prima olimpiade in carcere. Disputati oggi I Giochi Della Speranza - A Rebibbia vince la speranza: al termine di una giornata intensa, ricca di pathos, agonismo e riflessione, si è conclusa oggi, venerdì 13 giugno 2025, la prima edizione de I Giochi della Speranza.

