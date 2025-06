Nel 2026 arriva la Taric Nuove tariffe sui rifiuti Ecco quali sono le novità

Nel 2026, un nuovo quadro tariffario sulle tariffe dei rifiuti trasformerà il modo in cui paghiamo lo smaltimento: la Taric. Dopo anni di Tari calcolata sulla superficie, dal 1° gennaio cambierà tutto, con costi basati sui conferimenti e svuotamenti realizzati. Un grande passo avanti che coinvolge oltre 12 mila utenze a Bagno a Ripoli, segnando un cambiamento importante per le famiglie e le imprese locali. Scopriamo insieme cosa aspettarci.

Anche Bagno a Ripoli passa alla Taric, la tariffa corrispettiva da pagare per lo smaltimento dei rifiuti. Fino a tutto il 2025 sarà in vigore la "vecchia" Tari, calcolata sulla superficie del luogo in cui si vive; dal 1° gennaio varierà in base ai conferimenti e svuotamenti che ogni utente effettua nel trimestre di fatturazione. Un cambiamento importante di abitudini e anche di soldi che coinvolge oltre 12 mila utenze domestiche e non domestiche, variando anche il calendario di raccolta a cui cittadini, negozi e imprese ormai sono abituati. Proprio per affrontare la rivoluzione del rifiuto, da luglio Alia e Comune attiveranno uno sportello informativo dove rivolgersi per ricevere indicazioni e ritirare i nuovi kit per la raccolta differenziata: sarà aperto dal 14 luglio al 27 settembre in via di Campigliano accanto all’Ecocentro di raccolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it