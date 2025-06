Negozio distrutto da incendio | al via la raccolta fondi per aiutare il calzolaio di quartiere

Un piccolo negozio di quartiere, cuore pulsante della comunità, ha subito un duro colpo a causa di un incendio. Ora, con determinazione e solidarietà, il Civ San Martino D'Albaro ha avviato una raccolta fondi per sostenere il calzolaio di via Lagustena a rialzarsi. La generosità dei cittadini può fare la differenza: scopri come contribuire e ridare vita a questo prezioso punto di riferimento locale. Insieme, possiamo ricostruire speranze e tradizioni.

Una raccolta fondi per aiutare il calzolaio di quartiere a ripartire: è l'iniziativa del Civ San Martino D'Albaro per aiutare il negozio di via Lagustena gravemente danneggiato da un incendio qualche giorno fa. La raccolta fondi del Civ: come contribuire Gli altri commercianti hanno messo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Negozio distrutto da incendio: al via la raccolta fondi per aiutare il calzolaio di quartiere

