Negozio distrutto da incendio | al via la raccolta fondi per aiutare il calzolaio di quartiere

Un incendio devastante ha distrutto il negozio di calzoleria nel cuore di San Martino D'Albaro, lasciando senza lavoro e speranza il calzolaio di quartiere. Per aiutarlo a ricostruire e tornare in piedi, il Civ di San Martino D'Albaro ha avviato una raccolta fondi solidale. Un gesto di comunitĂ che dimostra come, insieme, si possa superare ogni difficoltĂ : scopri come contribuire e fare la differenza.

Una raccolta fondi per aiutare il calzolaio di quartiere a ripartire: è l'iniziativa del Civ San Martino D'Albaro per aiutare il negozio di via Lagustena gravemente danneggiato da un incendio qualche giorno fa. La raccolta fondi del Civ: come contribuire Gli altri commercianti hanno messo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Negozio distrutto da incendio: al via la raccolta fondi per aiutare il calzolaio di quartiere

In questa notizia si parla di: raccolta - fondi - aiutare - negozio

Paduli, la comunitĂ si mobilita per sostenere Amelia: iniziata una raccolta fondi per le cure mediche - La comunitĂ di Paduli si mobilita per sostenere Amelia, una giovane vittima di un incidente stradale avvenuto il 18 aprile.

Negozio distrutto da incendio: al via la raccolta fondi per aiutare il calzolaio di quartiere https://ift.tt/VjFBUS9 https://ift.tt/z7Pfq9k Vai su X

Il Civ ha aperto una raccolta fondi online aperta a tutti per aiutare il commerciante a ripartire Vai su Facebook

Negozio distrutto da incendio: al via la raccolta fondi per aiutare il calzolaio di quartiere; Genova, distrutto da un incendio Il Calzolaio Rapido. Parte una raccolta fondi per aiutare Sabrina e Andrea; Giugliano, furto alla profumeria Aristocratica: parte la raccolta fondi.

Genova, distrutto da un incendio Il Calzolaio Rapido. Parte una raccolta fondi per aiutare Sabrina e Andrea - L’iniziativa lanciata online dal Civ San Martino d’Albaro a sostegno della titolare del negozio di via Lagustena, danneggiato dalle fiamme nella serata di ... Segnala ilsecoloxix.it

Danni da maltempo: raccolta fondi online per aiutare i negozi - Nell’attesa che la politica metta in moto la macchina dei rimborsi, emerge ancora una volta la solidarietà dei cittadini di Castelfranco (e non solo) nell’aiutare commercianti ed esercenti a ... Segnala ilgazzettino.it

Due furti in un mese e un danno da 130mila euro: parte la raccolta fondi per aiutare il commerciante - La vittima è Mohamed Samy Abdelsatar, titolare del Click Store di Viale delle Province 100 a Roma, un negozio di telefonia ... Come scrive roma.repubblica.it