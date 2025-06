Nazionale Ringhio Gattuso resta in pole ma Roberto Mancini non esclude il ritorno

Mentre Gennaro Gattuso resta in pole position per guidare la nazionale, Roberto Mancini non chiude le porte a un possibile ritorno. Dopo il magico trionfo ad Euro 2020 e l’addio inaspettato, il tecnico romano potrebbe tornare a emozionare gli italiani. La decisione della Federazione si avvicina, e il futuro della Nazionale appare più incerto che mai. Mancini e la nazionale, il…

“Non escludo il ritorno”, come l’epitaffio sulla tomba del Califfo. Imitando Califano, Roberto Mancini e la Nazionale potrebbero riabbracciarsi, quattro anni dopo l’inaspettato trionfo agli Europei londinesi e due anni dopo l’altrettanto inaspettato addio, Mancio lancia segnali alla Federazione. Il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, dovrebbe decidere al massimo entro i primi giorni della prossima settimana. Mancini e la Nazionale, il trionfo di Wembley e i mondiali mancati. Arrivato in Nazionale dopo il fallimento di Giampiero Ventura, Mancini ha fatto una specie di capolavoro agli Europei del 2021. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nazionale, Ringhio Gattuso resta in pole ma Roberto Mancini “non esclude il ritorno”

