Nazionale già dimenticata maxi offerta per Spalletti

Il fallimento con la Nazionale potrebbe presto trasformarsi in un’opportunità d’oro per Luciano Spalletti: una maxi offerta sta per arrivare, puntando a convincerlo a tornare in pista. Dopo il doloroso ko contro la Norvegia, il tecnico si trova di fronte a un bivio, ma le sirene del mercato potrebbero cambiare le carte in tavola. Luciano Spalletti pronto a rilanciare la sua carriera, il futuro è ancora da scrivere.

Il fallimento con la Nazionale potrebbe presto trasformarsi in un’opportunità per Luciano Spalletti: arriva la maxi offerta per convincerlo a tornare in pista La cocente sconfitta contro la Norvegia alla prima sfida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 è costata caro a Luciano Spalletti. Il ct ha avuto un lungo confronto con il presidente Gabriele Gravina, il quale l’ha sfiduciato e lo ha di fatto esonerato. Luciano Spalletti pronto a tornare in pista dopo la Nazionale (ANSA) Calciomercato.it Le parti di comune accordo firmeranno la rescissione consensuale. Spalletti non vuole continuare a prendere soldi dalla FIGC, vuole liberarsi da vincoli e vuole andare via dalla Nazionale con l’immagine pulita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nazionale già dimenticata, maxi offerta per Spalletti

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

