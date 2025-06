Nazionale Gattuso si avvicina | Prandelli direttore tecnico?

Le ore calde per la Nazionale italiana sono arrivate: Gattuso si avvicina sempre più a diventare il nuovo commissario tecnico, con un primo incontro previsto il 13 giugno con il presidente Gravina. L’obiettivo? Riportare l’Italia ai vertici mondiali e prepararsi al meglio per il Mondiale 2026, evitando la terza delusione consecutiva. Oltre a Gattuso, si prospettano altre opzioni di rilievo per scrivere un nuovo capitolo di successi azzurri.

Sono ore calde per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Previsto infatti per il 13 giugno un primo incontro tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e Gennaro Gattuso: sul piatto un contratto annuale per provare a portare l’Italia al Mondiale 2026 ed evitare la terza figuraccia di fila. Previsto anche il rinnovo automatico in caso si staccasse il biglietto per Usa, Canada e Messico. Oltre all’ex Milan e Napoli, inizia a farsi largo anche un’idea che porta a Cesare Prandelli: potrebbe essere lui il primo direttore tecnico federale, ruolo per noi ancora inedito, con un focus soprattutto sulle giovanili e le Under. 🔗 Leggi su Lettera43.it