Nazionale finalmente l’annuncio sul nuovo allenatore

Dopo un’attenta selezione, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha finalmente individuato il candidato ideale per prendere in mano le redini della Nazionale Italiana. Con l’allontanamento di Luciano Spalletti, era necessaria una figura in grado di guidare gli Azzurri verso nuovi trionfi. Tutti gli occhi sono ora puntati su un nome noto nel panorama calcistico, che sembra incarnare perfettamente le aspettative della Federazione. Le speculazioni sono state numerose, e il pubblico ha alimentato intensi dibattiti sul futuro della squadra. Nelle ultime ore, però, le trattative hanno preso una svolta decisiva, con il presidente federale Gabriele Gravina che ha condotto un incontro fondamentale, portando ad un’intesa quasi raggiunta. 🔗 Leggi su Tvzap.it