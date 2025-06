Nave Vespucci ' rientra a casa' alla Spezia dopo il suo tour mondiale

Dopo un emozionante viaggio di due anni attraverso cinque continenti, 50.000 miglia e 53 porti, la storica nave scuola Amerigo Vespucci torna a casa alla Spezia. Una ritorno che segna non solo la fine di un’epica avventura, ma anche l’inizio di nuove emozioni per tutti gli appassionati e gli ammiratori. La città si prepara ad accogliere il suo orgoglio marinario, simbolo di tradizione e avventura...

La Spezia 13 giugno 2025 – Nave Amerigo Vespucci 'rientra a casa' alla Spezia al termine del tour mondiale che in due anni di navigazione l’ha portata a percorrere quasi 50.000 miglia raggiungendo 5 continenti, 32 paesi e 53 porti. La Nave Scuola della Marina militare raggiungerĂ Molo Italia lunedì 16 giugno alle 10.30 circa dove sosterĂ fino a lunedì 23 giugno quando disormeggerĂ nelle prime ore della mattina per entrare in bacino e iniziare la sosta lavori in attesa della 'prossima avventura'. Ad accogliere in mare Nave Amerigo Vespucci ci saranno numerose barche da diporto in prossimitĂ dell’isola del Tino e un gruppo di ultraleggeri con i fumi tricolore sul Golfo dei Poeti. 🔗 Leggi su Lanazione.it