Nato riscaldamento pre vertice su riarmo e difesa Ue | al pressing di Rutte risponde la cautela di Meloni

Mentre il mondo si concentra sul prossimo vertice Nato, l'Europa si prepara a rafforzare la propria difesa e autonomia strategica. Roma diventa il crocevia di incontri decisivi tra alleanza atlantica e Unione Europea, con leader come Rutte e Meloni che approfondiscono le sfide chiave per garantire sicurezza e innovazione. L'attenzione è alta: il futuro della difesa europea si costruisce ora, tra cautela e ambizione.

Il Segretario generale dell'alleanza atlantica è atterrato a Roma dove ha preso parte al summit europeo per la difesa dopo un vis à vis con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con la quale ha approfondito i principali dossier in vista del vertice Nato tra sicurezza collettiva e costruzione di un'industria per la difesa sempre più innovativa e competitiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it